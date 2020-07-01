طيران الخليج تستأنف رحلاتها المباشرة من وإلى القاهرة وأثينا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – عن استئنافها لرحلاتها المجدولة المباشرة إلى كل من القاهرة و أثينا بدءاً من الأول من يوليو 2020.

وكانت طيران الخليج قد بدأت بتسيير رحلاتها المباشرة للمرة الأولى بين مملكة البحرين ومصر واليونان في عامي 1974 و1980 على التوالي.

وتعد الوجهتان من أكثر الوجهات شعبية على شبكة طيران الخليج لأهميتهما كنقاط وصل بمنطقتي البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.

وتسيّر الناقلة رحلاتها حالياً إلى كل من لندن، وباريس، وفرانكفورت، ومانيلا، وباكستان.

وتستمر طيران الخليج في العمل عن كثب مع السلطات الحكومية في مختلف وجهات شبكتها لاستئناف عملياتها بمجرد فتح المطارات في تلك الوجهات.

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