الذهب قرب أعلى مستوى خلال 8 سنوات

المصدر: (لندن - رويترز)

حوّم الذهب قرب أعلى مستوياته في نحو 8 سنوات أمس وأصبح بصدد أكبر مكاسبه ربع السنوية فيما يربو على 4 أعوام إذ تغذي طفرة في إصابات فيروس «كورونا» الطلب على الملاذات الآمنة.

وخلال التعاملات كان الذهب مستقراً دون تغيير يذكر عند 1770.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لا يبعد بذلك سوى 8.72 دولارات دون أعلى مستوى في نحو 8 سنوات 1779.06 دولاراً إلى سجله الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1784.10 دولاراً. والمعدن الأصفر مرتفع أكثر من 12% في الربع الثاني، ويبدو بصدد مواصلة المكاسب للشهر الثالث على التوالي. وتراجع البلاتين 0.3% إلى 803.51 دولارات للأوقية، في حين تقدم البلاديوم 0.6% مسجلاً 1891.80 دولارا. ونزلت الفضة 0.1% إلى 17.84 دولاراً.

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