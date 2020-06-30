تعرف على تدابير "الاتحاد للطيران" الاحترازية مع بدء تشغيل الرحلات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت «الاتحاد للطيران» عن تدابيرها وإجراءاتها الاحترازية في مطار أبوظبي الدولي وعلى متن رحلاتها مع بدء تشغيل الرحلات في خطوة تستهدف تعزيز صحة وسلامة المسافرين أثناء السفر في ظل جائحة «كورونا».

وقال متحدث باسم الناقلة لـــ «البيان»، إن الاتحاد للطيران بالتعاون مع شركائنا في مطار أبوظبي الدولي، طبقت حزمة من التدابير والمبادرات وذلك لتوفير رحلة آمنة للمسافرين وذلك قبل الرحلة واثناء الانتقال من وإلى المطار وخلال إتمام إجراءات السفر وإجراءات الفحص.

قبل الرحلة:

• سفراء الصحة والسلامة من الاتحاد في خدمتك على مدار الساعة عبر الإنترنت

• تذاكر سفر مرنة تمنحك الخيار لتعديل موعد رحلتك مجانا

• بريد إلكتروني يصلك قبل 24 ساعة من موعد المغادرة يتضمن أحدث المعلومات عن رحلتك ووجهتك

الانتقال من وإلى المطار:

•تخضع كافة سيارات وحافلات الانتقال للمطار التابعة للناقلة للتنظيف العميق والتعقيم بعد كل رحلة

• يلتزم سائقو الاتحاد للطيران بارتداء كمامات الوجه

• سيارات مزودة بفواصل عزل وقائي

إتمام إجراءات السفر وإجراءات الفحص:

• يتواجد فريق «سفراء الاتحاد للصحة والسلامة» في مناطق إتمام إجراءات السفر، ومناطق الفحص، وعند الصعود للطائرة، بالشراكة مع مطار أبوظبي

• أدخلت الناقلة العديد من إجراءات التباعد الاجتماعي

• يتم تطبيق الفحص الحراري في مطار أبوظبي الدولي

صالات الضيوف التابعة للاتحاد للطيران في أبوظبي:

• تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي في كافة صالات الضيوف

• تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، وفقاً لقواعد الوقاية من كوفيد-19

• يرتدي موظفو صالات الضيوف معدات الحماية الشخصية في كافة الأوقات *عند التشغيل

الصعود للطائرة:

• يتم تطبيق إجراءات الخدمة الذاتية للمسح الضوئي لبطاقات الصعود للطائرة وذلك للتقليل من نقاط التلامس

• يتم تعقيم جسر الصعود للطائرة وسلالم الصعود للطائرة قبل كل رحلة

• نوصي المسافرين بترك مسافات أكبر ببين الضيوف الآخرين عند الصعود للطائرة

خلال الرحلة:

• يحرص سفراء الصحة والسلامة على ضمان شعور المسافرين بالأمان والراحة والتحقق من اتباع تدابير النظافة الصحية طوال الرحلة

• يرتدي طاقم الطائرة كمامات ومعدات الحماية الشخصية طوال مدة الرحلة

• تتوفر مجموعة مستلزمات الصحة والسلامة لكافة الضيوف، وتتضمن كمامة الوجه، والقفازات ومعقم اليدين

على متن الطائرة:

• يتم استخدام مواد منظفة ومعقمة في الوقت ذاته وهي فعالة للقضاء على 99.99% من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات التي تتضمن فيروس كوفيد-19 وتستمر فعالية المواد المستخدمة حتى 10 أيام.

• تشمل عمليات التعقيم جميع مرافق متن الطائرة والمقصورات وحتى بطن الطائرة (الشحن) كما تغطي جميع مناطق عبور المسافرين مثل حافلات نقل المسافرين للبوابات.

• تعتمد الناقلة على استخدام مرشحات هواء عالية الكفاءة HEPA تقوم بإزالة 99.97% من الفيروسات، وتعمل هذه المرشحات على تجديد هواء المقصورات كل 3 دقائق.

عند الوصول:

• ضرورة ترك مسافات أكبر بينك وبين الضيوف الآخرين عند النزول من الطائرة

• يتم تعقيم حافلات الانتقال بعد كل رحلة

• على متن الطائرة وقبل الوصول إلى الوجهة، سوف نخبرك بكل الأمور التي تحتاج إلى معرفتها والقيام بها لضمان استعدادك عند الوصول إلى وجهتك

• تخضع جميع طائراتنا للتنظيف العميق عند الوصول في كل وجهة

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