«بوسطن كونسلتينغ غروب»: «آبل» أكثر الشركات ابتكاراً في العالم 2020

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

تصدرت شركة «آبل» قائمة أكثر 50 شركة للابتكار في 2020، أصدرتها أخيراً مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، محتلةً المركز الأول متقدمة درجتين عن ترتيبها السابق في 2019، تلتها في المركز الثاني شركة «ألفابيت».

متراجعةً عن ترتيبها الأول في 2019، فيما حلّت «أمازون» في المركز الثالث، متراجعةً درجة واحدة عن ترتيبها السابق بالمركز الثاني، فيما حافظت كل من «مايكروسوفت» و«سامسونغ» على المركزين الرابع والخامس في القائمة على التوالي، فيما تقدّمت «هواوي» 42 درجة إلى المركز السادس، أما «علي بابا» فصعدت 16 درجة إلى المركز السابع، في حين تقدّمت «آي بي إم» درجة واحدة إلى المركز الثامن، أما «سوني» فعادت إلى القائمة بعد غياب في 2019 لتحل في المركز التاسع، بينما تراجعت «فيسبوك» درجتين إلى المركز العاشر.

ومن المثير للدهشة التقهقر الذي شهدته «نتفليكس» حيث تراجعت من المركز السادس في 2019 إلى المركز 17 في 2020، وتراجعت «أديداس» 18 درجة إلى المركز 28، وعادت «إيرباص» إلى القائمة في المركز 34 وكذلك حال «أوبر» التي عادت إلى القائمة في المركز 37 بعد غياب في 2019، وفي المراكز الثلاثة الأخيرة عادت «كوكا كولا» إلى القائمة في المركز 48، ودخلت «فولفو» القائمة للمرة الأولى في المركز 49، في حين تراجعت «ماكدونالد» 29 درجة إلى المركز 50.

واعتمد تصنيف مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» للشركات الأكثر ابتكاراً في جزءٍ كبيرٍ منه على دراسة استقصائية لـ2500 مدير تنفيذي عالمي للابتكار (63% من طبقة كبار الموظفين، 37% نائب رئيس أو مستوى نائب رئيس) تم استطلاعهم من أغسطس 2019 حتى أكتوبر 2019. وقامت المجموعة بتقييم أداء الشركات على 4 أبعاد ثم أخذ متوسط الدرجات المعيارية لحساب الترتيب العام.

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