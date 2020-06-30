السماح لرعايا 14 دولة بدخول الاتحاد الأوروبي بداية من الغد

المصدر: وام

تقرر السماح للمقيمين من أكثر من 14 دولة ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي (الأوروبي) والذين يعتبرون "آمنين" بدخول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأربعاء الأول من يوليو.

والدول المعنية رسميا هي: اليابان كوريا كندا استراليا نيوزيلندا صربيا الجبل الأسود جورجيا الاورغواي تايلنديا رواندا المغرب الجزائر تونس.

واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم خلال توصيات بالأغلبية على هذه القائمة التي تتم مراجعتها كل أسبوع.

وتستبعد القائمة المقيمين من الولايات المتحدة والبرازيل والصين.

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