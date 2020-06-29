"ابيكورب" تُصدر سندات بـ 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، اليوم عن إصدار سندات مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات في أسواق السندات الدولية.

ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل البالغ قيمته 3 مليارات دولار الذي أطلقته ابيكورب لدعم عملياتها. وسيعزز نجاح الإصدار الدور الاقتصادي لابيكورب المتمثل في دعم قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتخفيف من التأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقلبات أسعار النفط.

وقد جذب الإصدار طلبات شراء بقيمة 1.1 مليار دولار من أكثر من 40 مستثمراً من مختلف الفئات، وهو ما يعدّ مؤشراً إيجابياً على حجم الطلب القوي والمتنوع على الإصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

وتعدّ التكلفة الثابتة للتمويل (1.46% سنوياً) الأدنى في تاريخ ابيكورب لإصدار مقوم بالدولار الأمريكي، كما تعدّ علاوة الإصدار (110+ نقطة أساس) لهذه السندات الأقل على صعيد المنطقة مقارنة بإصدارات السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن ابيكورب هي المؤسسة المالية الوحيدة في المنطقة التي تحمل تصنيف (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش وتصنيف (Aa2) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز.

وشملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشاركين في الإصدار كل من سيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وستاندرد تشارترد الذي تولى أيضاً دور وكيل التحصيل والتسليم.

وتولّت شركة آلِن آند اوفري تقديم الاستشارات القانونية لابيكورب فيما يتعلق بالإصدار، بينما قدمت كليفورد تشانس الاستشارات للبنوك المشاركة، وتولت شركة كيه بي إم جي مهام تدقيق عملية الإصدار.

إلى ذلك صرّح د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "إن نجاح هذا الإصدار للسندات المقومة بالدولار وما حققه من أسعار تنافسية رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وتقلبات أسواق النفط يدل على ثقة المستثمرين بابيكورب ومكانتها كالشريك المالي الموثوق لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت نسبة المصارف المركزية والمؤسسات الرسمية المشاركة من المنطقة وخارجها أكثر من 50% من إجمالي المستثمرين وحظي بإقبال كبير من جانب عددٍ كبير من المستثمرين المرموقين في المنطقة العربية وآسيا وأوروبا والأميركتين. ونحن نتطلع للمضي قدماً على ضوء هذا الإنجاز في أداء مهمتنا ومواصلة دورنا الفاعل في قطاع الطاقة في المنطقة".

من جانبه، قال د. شريف السيد أيوب، كبير المدراء الماليين في ابيكورب: "إن هذا الإصدار دليل واضح على فعالية نهج ابيكورب وقوة وضعها المالي، ويعزز مكانتها كمُصْدِر سندات موثوق للصناديق السيادية والمؤسسات والوكالات الدولية، ويعدّ هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في دعم عمليات ابيكورب التشغيلية وتعزيز القيمة لمختلف الشركاء عن طريق مصادر تمويل منخفضة التكلفة، إضافة إلى ترسيخ مكانة ابيكورب كمُصْدِر سندات موثوق للصناديق السيادية والمؤسسات والوكالات الدولية".

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