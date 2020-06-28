الإمارات تعلق استقبال الركاب على الرحلات القادمة من باكستان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات والترانزيت القادمة من باكستان لحين الانتهاء من إنشاء مختبر خاص لإجراء الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لجميع القادمين إلى الدولة كإجراء احترازي مسبق للتأكد من صحة وسلامة جميع القادمين وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29 / 6 / 2020 .

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم.

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