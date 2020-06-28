عائلة بيزوس الأغنى في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

تسير عائلة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة «أمازون» للتسوق الإلكتروني، ورئيسها التنفيذي، في 2020 الذي حافظ على صدارة قائمة أثرياء العالم، على نفس خطاه، حيث تصدرت قائمة أغنى عائلات العالم في 2020، الصادرة أمس عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وتبلغ قيمة الثروة التي يمتلكها بيزوس وحده حوالي 161,2 مليار دولار، فيما تبلغ ثروة مطلقته، الروائية الأمريكية، مكنزي بيزوس، 52,8 مليار دولار، لتصبح قيمة الثروة التي بحوزة عائلة بيزوس مجتمعة 214 مليار دولار، ما منحها لقب أغنى عائلة في العالم.

وبفارق 14 مليار دولار، حلت عائلة والتون، مالكة سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العالمية الشهيرة «وولمارت» في المركز الثاني، بثروة تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليار دولار. وتتوزع هذه الثروة على 7 أفراد من عائلة والتون، إلا نصيب الأسد منها يقع في حيازة سيدة الأعمال أليس والتون، ثاني أغنى امرأة في العالم، وتاسع أغنى شخص في العالم، وهي ابنة الراحل سام والتون، مؤسس «وولمارت».

وتستأثر أليس وحدها بما قيمته 52,8 مليار دولار، أي ما يزيد عن ربع ثروة عائلتها. وتباشر أليس حالياً منصباً إدارياً رفيعاً في سلسلة «وولمارت».

وكان المركز الثالث من نصيب عائلة كوك، مالكة مجموعة «كوك للصناعات» الأمريكية الشهيرة المتخصصة في أنشطة التصنيع، التعدين، توزيع النفط والكيماويات وإنتاج الألياف. وتبلغ القيمة الإجمالية لثروة عائلة كوك، المكونة من الشقيقين ديفيد وتشارلز كوك، 94,1 مليار دولار.

وجاءت عائلة مارس الأمريكية، مؤسسة ومالكة العلامة التجارية الشهيرة «مارس» لإنتاج الشكولاتة والحلويات، في المركز الرابع بثروة إجمالية بلغت 72 مليار دولار.

وكانت أول عائلة غير أمريكية على القائمة هي عائلة امباني الهندية، مؤسسة ومالكة مجموعة «ريلاينس اندستريز» الهندية متعددة الأنشطة، وإن كان التعدين وصناعة الكيمياويات هي أبرز أنشطتها. وجاءت عائلة امباني في المركز الخامس على القائمة بثروة اجمالية بلغت 64,5 مليار دولار.

واحتلت عائلة دوماس الفرنسية المركز السادس بثروة اجمالية بلغت 53,1 مليار دولار. وورثت العائلة العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة «هيرميس» لصناعة الموضة والسلع الفاخرة كالحقائب الجلدية والاكسسوارات.

وبثروة إجمالية بلغت 53 مليار دولار، جاءت عائلة بوهرينجر فون بومباتش، مالكة مجموعة «بوهرينجر إنجلهيم» الألمانية الشهيرة لإنتاج الأدوية، في المركز السابع.

وجاءت عائلتا فان دام دي سبلبيرتش ودي ميفيس البلجيكيتين في المركز الثامن بثروة اجمالية قيمتها 52,9 مليار دولار. وتمتلك العائلتان معاً شركة «أنهاوسر - بوش إنبيف» البلجيكية لإنتاج المشروبات.

ومثل الشقيقان الفرنسيان آلان وجيرارد ويرثيمر عائلة ويرثيمر، وهي تاسع أغنى عائلة في العالم. وتبلغ الثروة الإجمالية للشقيقين ويرثيمر 48,6 مليار دولار. ويمتلك الشقيقان ويديران شركة «شانيل» الفرنسية لتصميم الأزياء والاكسسوارات وإنتاج مستحضرات التجميل والعطور.

وجاءت عائلة تشيرفانونت، التي تمتلك «تشاروين بوكفاند» التايلاندية متعددة الأنشطة، في المركز العاشر بثروة إجمالية بلغت قيمتها 37,9 مليار دولار.

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