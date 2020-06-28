موجة تفشي ثانية بـ"كورونا" تعزز الطلب العالمي على الذهب

المصدر: البيان الإلكتروني

قال جون لوكا، مدير التطوير بشركة "ثينك ماركتس" البريطانية ومحلل أسواق السلع والمعادن النفيسة، إن مخاطر موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تعزز الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن وأداة تحوط وسط إقبال كبير من الصناديق المتداولة والبنوك المركزية العالمية.

وأضاف لوكا في بيان، اليوم الأحد، أن الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة بالسبائك تقود الطلب القوى على المعدن الأصفر مع تعرض أسواق الأسهم والأصول الأخرى لضغوط كبيرة بسبب موجة محتملة لتفشي "كورونا"، لترتفع حيازة تلك الصناديق لأعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 3510 طنا بنهاية مايو الماضي بقيمة 195 مليار دولار.

وأشار إلى أن أسعار الذهب قد تشهد أيضاً موجة هبوط مستهدفة مستويات 1700 دولار ثم 1650 دولار للأوقية، في حال استكمال عمليات فتح الاقتصاد وانخفاض أعداد الإصابات والذي سيدفع المستثمرين للتخلي عن المراكز الشرائية وتزيد شهيتهم بعيداً عن المخاطرة والتخلي عن الملاذات الآمنة، ثم بعدها بفترة قصيرة يعود الذهب إلى استئناف الارتفاع مرة أخرى صوب 1800 دولار ثم 1850 دولار للأوقية حسب عوامل السوق الداعمة.

وحقق الذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تزايد الإصابات في الولايات المتحدة، لتغلق المعاملات الفورية الأسبوع الماضي عند 1767.28 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1780.30 دولار.

وأوضح لوكا أن هناك تفاؤل عام بشأن صعود الذهب على مدار 12 شهرا المقبلة من الآن ليتجاوز مستوى 2000 للأوقية، لافتاً إلى أنه مع تجاوز مستوى 1750 دولار للأوقية أصبح عمليات الشراء أكثر زخما لاقتناء المعدن الثمين مع ضعف العوامل الأخرى الداعمة لهبوط الأسعار.

وتابع: "أن مغامرة المستثمرين هذه المرة تبدو أكثر منطقية وملائمة للدخول... فإذا زار الذهب مستوى 1800 دولار لابد أن يتراجع عنه إلى 1750 أو 1700 دولار قبل استكمال الصعود بينما المغامرة لن تكون بعيدة بالنسبة للبائعين الذين سيعيدون التفكير بسيناريوهات عشر سنوات ماضية عندما بدأ الذهب غير قادر على التراجع حتى لو استهدف مناطق أعلى من 1900 دولار للأوقية".

ويرى لوكا أن تعميق انكماش نمو الاقتصاد العالمي خلال 2020 بنسبة 4.9% حسب أحدث تقارير صندوق النقد الدولي، وخسارة الاقتصادات العالمية نحو 12 تريليون دولار يعزز حالة عدم اليقين بشأن عملية التعافي السريع، ما يزيد الطلب على الملاذات الآمنة في مقدمتها الملاذ التاريخي "الذهب".

وأكد أن المعدن النفيس يشكل عامل تنويع هام للمحافظ الاستثمارية على المدى القريب، مع ترجيحات بانتعاشه على المدى البعيد، في ظل ضعف الدولار وتراجع العائد على السندات، وتبني خطط التيسير الكمي لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز