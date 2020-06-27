النفط يمحو مكاسبه ويتكبد خسارة أسبوعية

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار النفط أمس ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية مخاوف بشأن الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة والصين، والتوقعات بزيادة في الإنتاج الأمريكي، بينما لا تزال مخزونات الخام عند مرتفعات قياسية.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 13 سنتاً إلى 40.92 دولاراً للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً إلى 38.39 دولاراً للبرميل. لتتجه العقود لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 3.1% و3.6% على الترتيب بعد أن ضغطت بيانات مخزونات الخام الأمريكية تشير لزيادة غير مسبوقة على الأسعار. وفي التعاملات المبكرة بالولايات المتحدة، تلاشت المكاسب المبكرة التي تحققت بدعم من بعض التفاؤل بشأن تنامي الحركة المرورية، وهو ما يعزز الطلب على الوقود. وهناك مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 في ولايات تقع جنوب الولايات المتحدة مما قد يعرقل تعافي الطلب، خصوصا وأن بعض تلك الولايات من بين أكبر مستهلكي البنزين.

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