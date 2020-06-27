اندماج مرتقب بين عملاقين مصرفيين في السعودية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يستعد القطاع المصرفي السعودي لميلاد كيان مصرفي جديد سيكون الثالث على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة الأصول. حيث يجري البنك التجاري الوطني السعودي، محادثات لشراء مجموعة «سامبا» المالية بقيمة 15.6 مليار دولار، وفق ما نشرته صحيفة «فايننشال تايمز».

وذكر البنك التجاري الوطني، أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تقارب 30 مليار دولار، في بيان أنه وقع اتفاقية أولية مع «سامبا» لإنشاء كيان مشترك بأصول تقدر بنحو 214 مليار دولار. وبموجب صفقة الأسهم المقترحة، وافق على دفع علاوة تتراوح بين 19.2% و27.55% إلى «سامبا» التي تعد من بين أكبر خمسة بنوك في السعودية.

وقالت الصحيفة: إن هذا الاندماج مؤشر على أن الرياض تمضي قدماً في تعزيز قطاعها المصرفي في الوقت الذي تواجه فيه المملكة التحديات المزدوجة لوباء فيروس «كورونا» وتراجع أسعار النفط.

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