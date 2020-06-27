لاغارد: اقتصادات اليورو تخطت الأسوأ بعد «كورونا»

المصدر: فرانكفورت - رويترز

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن منطقة اليورو «تخطت على الأرجح» الأسوأ في الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد، ولكن التعافي سيكون غير منتظم. وتبنت لاغارد رؤية بناءة ولكنها حثت السلطات على استغلال الهدنة التي يوفرها الفيروس للاستعداد. تأتي تعليقات لاغارد في الوقت الذي تسببت فيه المخاوف من حدوث موجة ثانية في صدمة للمستثمرين والشعوب بصفة عامة في أنحاء العالم.

وأضافت لاغارد خلال فعالية عبر الإنترنت: «تخطينا على الأرجح أسوأ نقطة وأقول ذلك مع بعض القلق بسبب أنه قد تكون هناك موجة ثانية شديدة بالطبع». وحذرت من أن الانتعاش سيكون غير منتظم وينطوي على تحول، ما يعني أن بعض الشركات في قطاعات مثل السفر الجوي أو الترفيه لن تتعافى أبداً بينما ستخرج شركات أخرى أقوى.

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