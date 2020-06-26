(فيديو) عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية في الأول من يوليو

المصدر: البيان الاكتروني

نشرت شركة مصر للطيران فيديو توضيحيا يبين ويشرح الإحراءات التي سيتم اتخاذها مع الراكب المسافر منذ وصوله المطار وحتى صعوده للطائرة، كما يتضمن الفيديو عرض طريق الطعام وتعقيم الطائرة.

وأعلنت شركة مصر للطيران فى بيان لها أمس الخميس، أنه فى ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من الأول من يوليو واستعداد وزارة الطيران المدنى بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وأعلنت الشركة عن تشغيل رحلاتها إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و 4 نقاط بقارة أفريقيا و 4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و 3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين، بحسب "اليوم السابع".

وفي هذا الصدد، صرح الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن هذا القرار يأتي في ظل الاستعدادات المكثفة التي قامت بها شركة مصر للطيران وجميع شركاتها التابعة لاستقبال الركاب المسافرين على متن رحلات الشركة الوطنية اعتبارًا من الأول من يوليو.

وتابع : "حيث حرصت الشركة على توفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها في جميع خطوات اجراءات سفرهم، ابتداء من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكترونى لمصر للطيران أو مركز الاتصالات والاستعدادات التي تمت داخل المطارات للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين وعلى متن جميع طائراتنا المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتريا وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة، وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائيه التي سيتم توزيعها على الركاب، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائيه المناسبة".

من جانبه، صرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنه "في ضوء هذه الاستعدادات والضوابط التي حددتها مختلف الدول فقد وضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط".

وأضاف: "تبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي (امستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ اسطنبول)، وستتم إضافة رحلات إلى كل من (برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و3 نقاط بقارة أفريقيا وهي (أديس أبابا – جوبا – تونس)، وستتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبو ظبي – الشارقة – بيروت)، و 3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي (واشنطن – نيويورك – تورونتو)، بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين اعتبارًا من 8 يوليو، بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخلية على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان".

من الجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء معرفة أيام سفر الرحلات وحجز تذاكرهم ومعرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر عبر الموقع الإلكترونى لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

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