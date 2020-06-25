5 % تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي بدون تغيير عن التقديرات السابقة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للولايات المتحدة تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5 % وهو نفس التقدير الأولي الصادر في الشهر الماضي ونفس توقعات المحللين.

يعكس الانكماش الكبير لإجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول مقارنة بنمو 2.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي .

وجاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تراجع المخزون الاستثماري الخاص والإنفاق الاستهلاكي والصادرات وفقاً للبيانات المعدلة، مع زيادة الاستثمار في الأصول الثابتة غير السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت وزارة التجارة إلى انكماش الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأول 6.8 %، بما يعكس تراجع الإنفاق على الخدمات وفي مقدمتها الرعاية الصحية إلى جانب الخدمات الغذائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز