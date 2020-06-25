"الطيران المدني" الكويتية: مغادرة 1280 عالقاً مصرياً عبر 8 رحلات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الخميس، عن مغادرة 1280 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات (القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية)، وذلك عبر 8 رحلات جوية

وقالت الطيران المدني الكويتية، في بيان صحفي، إن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنها 700 راكب إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 435 راكبا إلى القاهرة ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هى شركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة فلاى ايجيبت، وشركة طيران النيل، وشركة إير كايرو، وشركة العربية- مصر، بواقع 3 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة فلاى ايجيبت، وشركة طيران النيل، وشركة إير كايرو، وشركة العربية- مصر وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، قد أفادت أمس الأربعاء، بمغادرة 955 من العالقين المصريين فى الكويت إلى ثلاث محافظات، هى القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، وذلك عبر 6 رحلات جوية.

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