مصر للطيران تستأنف رحلاتها الدولية أول يوليو المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة مصر للطيران، أنها ستبدأ استئناف رحلاتها الدولية مرة أخرى اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وقالت الناقلة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إنها على استعداد لاصطحاب عملائها إلى مجموعة متنوعة من الوجهات.

ونشرت الناقلة جدولاً بالرحلات التي ستبدأ اعتبارا من الأول من يوليو، وجاءت كالتالي:

1 - الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 1 يوليو إلى 7 يوليو، ستكون إلى وجهات دبي، أبوظبي، الشارقة، أثينا، أديس أبابا، أربيل، أمستردام، باريس، برلين، بروكسل، بودابست، بيروت، تورونتو، جوبا، روما، فرانكفورت، فيينا، لندن، ميلان، ميونخ، نيويورك، وواشنطن.

2 - الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة ما بين 8 يوليو إلى 14 يوليو، ستكون إلى وجهات بغداد، جوانزو، جنيف، وكوبنهاجن.

3 - الرحلات التي ستبدأ خلال الفترة من 15 يوليو، ستتجه إلى مدن برشلونة، دار السلام ، ومدريد.

وقالت الناقلة في بيانها، إنه سيتم الإعلان عن باقي الوجهات تباعاً وفقا لموافقة السلطات المعنية بكل دولة.

وأكدت مصر للطيران على التزامها الدائم بتقديم تجربة سفر آمنة.

وطالبت الناقلة العملاء الذين قاموا بالحجز قبل 15 يونيو مراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة في الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز