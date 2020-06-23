عمان تقرر إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية غدا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل وزير الداخلية.

حضر الاجتماع جميع اعضاء اللجنة، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد قررت اللجنة إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها والاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولتها، وفقا لـ "عمان نيوز".

وأكدت اللجنة العليا ضرورة تقيد الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة وتحمل كل فرد مسؤولية حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

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