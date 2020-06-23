برنامج لتكيف الأعمال مع الواقع الجديد

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سوديكسو» العالمية، المختصة بتقديم خدمات جودة الحياة، إطلاق برنامجها العالمي «رايز وِذ سوديكسو» لتلبية احتياجات أعمالها في الإمارات وللمساعدة في التكيف مع الواقع الجديد.

وستعمل الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، على تطبيقه لاحقاً على صعيد المنطقة لدعم عملائها في 600 موقع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ومساعدتهم على التعامل مع التحديات الصحية والتشغيلية التي فرضها «كوفيد 19».

وقال رشيد نجيم، الرئيس التنفيذي لشركة «سوديكسو» الشرق الأوسط: مع اتساع رقعة وجودنا العالمي وانتشار أعمالنا في 67 دولة، تألقت الإمارات في جودة إدارة هذه الأزمة غير المسبوقة.

وبعد وضع ومراجعة أفضل الممارسات والتنسيق المستمر مع عملائنا في المنطقة من شركات ومؤسسات صحية وتعليمية ومنشآت الطاقة البرية والبحرية، نحن اليوم أمام مسار إيجابي للازدهار في هذا الواقع الجديد بجهود 2,500 موظف في دولة الإمارات وما يزيد على 9,000 موظف في مختلف أنحاء المنطقة.

ووضعت الشركة برنامج «رايز وِذ سوديكسو» بناء على الدروس المستفادة من تجاربها في استئناف أنشطتها في الصين، مع المراعاة الكاملة للظروف التي فرضها «كوفيد 19»، ومن خلال دراسة أفضل المعايير لتخطي تحديات إعادة فتح الأعمال.

ويرتكز نجاح البرنامج على إحداث تأثير إيجابي بصورة يومية ومتتابعة، وذلك بالاستناد إلى 5 محاور رئيسية، هي:

▪ الاستعداد الكامل من خلال تسخير الخبرات لتقييم المخاطر وسبل إعادة التشغيل.

▪ تأمين الحماية الأمثل للأشخاص والأماكن، من خلال توفير الخدمات المتعلقة بالتعقيم والخدمات اللاتلامسية.

▪ تمكين جميع الفرق العاملة من تقديم أفضل أداء وبأعلى كفاءة، وذلك بتوفير خدمات تقديم الأغذية الصحية بشروط مراعية للبيئة، من خلال سلسلة سريعة وآمنة للتوريد الغذائي للأطعمة الجاهزة، وتوفير أماكن وحلول ملائمة للبيع.

▪ دعم الصحة العامة للموظفين والتأكد من التواصل المستمر مع الجميع.

▪ تحسين تصميم مكان العمل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، مع اتباع أفضل ممارسات الاستدامة وبما يتوافق مع احترام التزاماتنا البيئية.

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