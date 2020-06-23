مصر للطيران تنفي نشر جدول رحلات إلى الإمارات والسعودية والكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت شركة مصر للطيران فى بيان إعلامى لها مساء أمس اليوم الاثنين، صحة الخبر المنشور علي بعض المواقع الإلكترونية بشأن الإعلان عن جدول تشغيل رحلات الشركة إلى بعض الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية بواقع 91 رحلة أسبوعيا، و35 رحلة أسبوعيا إلى الإمارات، و28 رحلة أسبوعيا إلى الكويت، وغيرها اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحسب "اليوم السابع".

وأكدت الشركة أن معدلات التشغيل المشار إليها بعاليه كانت قبل توقف حركة الطيران فى أعقاب تداعيات فيروس كورونا، وليست خاصة بالفترة المقبلة، حيث جاري حاليا إعداد جداول التشغيل لجميع خطوط الشبكة الدولية وفقا لحجم الطلب الفعلي على هذه الوجهات وفي ضوء قرارات الدول الأخرى بشأن موقف فتح حركة الطيران الدولي لديها.

وأهاب الشركة بعملائها متابعة موقف التشغيل وتحديث جدول الرحلات أولا بأول من خلال الموقع الإلكتروني egyptair.com أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.

وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت عن توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم من دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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