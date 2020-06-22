أسعار الذهب تقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر

قفز الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر اليوم الاثنين مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن بعد تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي العالمي عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.66 بالمئة إلى 1754.30 دولارا للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1762.84 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 18 أيار.

وزاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.8 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1766.40 دولارا للأوقية.

وأسعار المعدن النفيس تفصلها حوالي عشرة دولارات عن أعلى مستوى لها في سبع سنوات ونصف البالغ 1764.40 دولارا الذي سجلته الشهر الماضي.

وقال مايكل مكارثي من سي.ام.سي ماركتس "العزوف عن المخاطرة بشكل عام يدعم السوق. نرى ضغطا على العملات المنكشفة على النمو وأسواق الأسهم. بشكل عام، ثمة مخاوف بشأن تصاعد معدلات الإصابة، مضيفا "السوق قلقة بشأن توقعات النمو وهذا يدعم الذهب بالطبع".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا أمس الأحد.

وكبحت زيادة الإصابات في الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعاف اقتصادي سريع وأضعفت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.35 بالمئة إلى 17.66 دولارا للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 18.01 دولارا.

وصعد البلاديوم 1.03 بالمئة إلى 1930.20 دولارا بينما قفز البلاتين 1.8 بالمئة إلى 820.47 دولارا بعد سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 833.67 دولارا.

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