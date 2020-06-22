مصر تطلق مبادرة جديدة مع عودة الطيران

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مبادرة جديدة بعنوان "نحلق معاً من جديد" تتضمن رسائل تدعو العاملين بقطاع الطيران من مختلف الشركات والهيئات التابعة للوزارة للإستعداد لعودة الحركة الجوية من وإلي المطارات والتي توقفت في ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تأتي المبادرة في إطار استعدادات الوزارة لإستئناف حركة الطيران المنتظمة فى الأول من يوليو المقبل.

وتضمنت المبادرة عبارات، "نحلق معاً من جديد" "مسافة آمنة"، "سنعود من أجل خدمتك"، و"سلامتك مسئوليتنا".

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