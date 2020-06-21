"جلفار" تبدأ شحن مستحضراتها إلى السوق السعودية

المصدر: وام

استأنفت شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" نشاطها في سوق المملكة العربية السعوية بعد فترة توقف.

وغادرت مقر الشركة الرئيسي في رأس الخيمة أمس مجموعة من الشاحنات المحملة بالمستحضرات الدوائية التي تحمل عبارة "صنع في جلفار" والمسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وعددها مائة مستحضر.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة "جلفار": " يسرنا أن نعلن عن عودة 100 دواء من إنتاج جلفار ومسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الأسواق السعودية بقوة من جديد".

واضاف : "من جهتنا نؤكد ثقتنا في أدويتنا التي تشكل حلولا علاجية فاعلة لكثير من الامراض وحرصنا المستمر والتزامنا بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالشأن الدوائي داخل الدولة وخارجها لا سيما تطوير عمليات التصنيع وتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقارير عمليات التفتيش لتي شهدتها مصانع الشركة خلال الفترة الماضية".

وتمتلك شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" 12 مصنعا في مقرها الرئيسي في رأس الخيمة وآخر في جبل علي علاوة على ثلاثة مصانع خارج الإمارات في كل من السعودية واثيوبيا وبنغلاديش.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز