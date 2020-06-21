إعفاء مواطني العالم من التأشيرة السياحية لمصر حتى 31 أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، إنه تم اعتماد برامج تحفيز غير مسبوقة لتنشيط حركة السياحة، بالإضافة لإعفاء التأشيرة السياحية لكل مواطني العالم حتى 31 أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، ان الوزارة مستعدة لإعادة السياحة الخارجية إلى مصر من أول يوليو المقبل في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح. لافتاً إلى ان أكثر من 1200 فندق في مصر وما حصل على تراخيص العمل حوالي 30% بحوالي 350 فندقًا 20% منها في شرم الشيخ بـ 69 فندقًا.

وأشار إلى أنه قام بزيارة شرم الشيخ والغردقة ومطار الغردقة بالإضافة إلى التعرف على ضوابط وزارة الطيران وتمت زيارة الفنادق للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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