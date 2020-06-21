إعلان النطاق السعري لأول اكتتاب بالسعودية منذ أزمة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، اليوم الأحد، أنه تم تحديد النطاق السعري لطرحها العام الأولي المزمع بين 15 ريالاً سعودياً (4 دولارات) و17 ريالا للسهم الواحد.

وسيتم بدء بناء سجل الأوامر غداً الاثنين بهدف طرح أسهم أملاك للاكتتاب العام، وتستمر عملية بناء سجل الأوامر حتي 29 يونيو الجاري.

وتعتزم الشركة طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة الرياض، وهو ما سيكون أول طرح أولي بالسوق منذ أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت شركة الأهلي المالية المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل بناء الأوامر، والمتعهد بالتغطية، أنه سيتم تحديد السعر النهائي للسهم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر لاكتتاب شركة أملاك العالمية الذي يستهدف شريحتين هما شريحة المؤسسات.

وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر بما في ذلك صناديق الاستثمار، والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية والأشخاص المرخص لهم بالتعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل، وشركات قطاعي البنوك والتأمين، ومدراء محافظ الشركات المدرجة في السوق المالية، إضافة إلى الشركات السعودية غير المدرجة وفقا للشروط المحددة في نشرة الإصدار.

كما يستهدف الاكتتاب شريحة الافراد التي تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم يملك حسابا بنكيا لدى إحدى الجهات المستلمة، بالإضافة إلى المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية.

وتبدأ عملية اكتتاب الجهات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين الأفراد يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، وتستمر لمدة 4 أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب، لتنتهي بنهاية يوم الأحد 5 يوليو 2020.

وأضافت شركة الأهلي المالية بأنه سوف يتم تخصيص كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب وعددها سبعة وعشرون مليونا ومائة وثمانين ألف (27.180.000) سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح إلى المؤسسات والصناديق الاستثمارية المكتتبة.

فيما يحق لمدير الاكتتاب في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد وقيام الجهات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية إلى 24.462 مليون سهم، لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح، وطرح 2.718 مليون سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد.

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