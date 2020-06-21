شبح الإفلاس يهدّد «لوفتهانزا»

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تواجه حزمة الإنقاذ المقدمة من الحكومة الألمانية وقيمتها 9 مليارات يورو لشركة «لوفتهانزا» فشلاً محتملاً بسبب اعتراض أكبر مساهمي الشركة عليها ما يعرّضها لخطر الإفلاس.

وبحسب ما ذكرته بلومبيرغ فقد أعلن الملياردير هاينز هيرمان تيله الذي استحوذ على حصة 15.5 % في الشركة ليصبح أكبر مساهم فيها عن عدم رضاه عن خطة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها بعد جدل استمر على مدار أسابيع بين الحكومة وشركة الطيران.

وقال تيله إن مستثمري الأسهم يستحقون أفضل من ذلك ووضعت هذه الخطوات تيله في قلب أكبر خطة إنقاذ لشركة في عصر «كورونا»، قبل أيام فقط من تصويت حملة الأسهم على الخطة التي قالت شركة الطيران إنها من الممكن أن تفشل وحذرت لوفتهانزا الأربعاء الماضي من أن الإفلاس سيكون النتيجة الأقرب إذا عرقل المستثمرون خطة الإنقاذ.

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