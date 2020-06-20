استئناف الرحلات الجوية من مطارات باكستان

المصدر: وام

سمحت الحكومة الباكستانية اليوم استئناف عمليات الطيران بتسيير رحلات الركاب والطائرات المستأجرة من وإلى المطارات الدولية في البلاد باستثناء مطاري جوادر وتربت باقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.

وقالت السلطة المختصة في هيئة الطيران المدني في بيان لها انها ستواصل الترخيص لرحلات الشحن والخاصة والدبلوماسية على أن تلتزم جميع شركات الطيران باجراءات التشغيل الموحدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح ذو الفقار بخاري المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون المغتربين الباكستانيين بأنه سيتم إعادة 200 ألف باكستاني من الخارج بعد أن أصبحوا عاطلين عن العمل.

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