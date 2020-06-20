الطيران المدني السعودي: قرار عودة الرحلات الدولية لدى الجهات المختصة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية اليوم رفع منع التجول واستمرار تعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية. أكد إبراهيم الروساء، المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أن قرار عودة الرحلات الدولية لدى الجهات المختصة، وهي التي تقرر الموعد المناسب.

وعن البروتوكولات التي ستطبق على المسافرين، أوضح الروساء لصحيفة "عكاظ" السعودية أن الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت في وقت سابق دليلا إرشاديا لعودة الرحلات الداخلية يتضمن توجيهات وقائية وتعليمات احترازية ضد فايروس كورونا للمسافرين والعاملين في المطارات والطائرات، ويمكن الاطلاع عليه في موقع الهيئة على شبكة الإنترنت عبر الرابط www.gaca.gov.sa.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز