السعودية ترفع الحظر وتعلن عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم رفع منع التجول بشكل كامل في جميع مناطق المملكة. والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وسيتم رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع. وألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى، تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة #الصحة.

وأكدت الداخلية استمرار تعليق الرحلات الدولية وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية حتى إشعار آخر.

كما أكدت استمرار تعليق العمرة والزيارة وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية. وإيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس #كورونا المستجد (كوفيد 19).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز