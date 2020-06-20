بنكان مصريان يجمعان 12.4 مليار دولار من شهادات مرتفعة العائد

المصدر: وكالات

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين بأكبر بنكين حكوميين في مصر يوم السبت أن حصيلة شهادات ادخار جديدة عالية العائد طرحها البنكان في مارس بلغت 200 مليار جنيه (12.4 مليار دولار).

ونقلت الوكالة الرسمية عن محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن حصيلة البنك من شهادات الـ 15 في المائة بلغ خلال 3 أشهر نحو 55 مليار جنيه.

من جانبه.. قال يحيي أبو الفتوج نائب رئيس البنك الأهلى إن حصيلة البنك من تلك الشهادات التي تبلغ مدتها سنة واحدة وتوزع عائدها بشكل شهري، بلغت 140 مليار جنيه.

وأكد أبو الفتوح أن عملية طرح تلك الشهادات مستمرة ومتاحة أمام الأفراد بدون حد أقصى، مشيرا إلى أن هدف هذه الشهادات هو مساندة المواطنين خلال المرحلة الحالية في ظل الظروف التي يشهدها العالم.

وكان بنكا الأهلى ومصر قد أعلنا في 20 مارس الماضي عن طرح شهادات إدخارية مدتها عام واحد بعائد ثابت 15% يصرف شهريا، واشترط البنكان شراء هذه الشهادات من خلال الوسائل الإلكترونية سواء البريد الالكتروني أو الموبايل بانكنج أو الانترنت البنكي أو الإتصال بمراكز خدمة العملاء أو تطبيقات الواتساب وغيرها وذلك في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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