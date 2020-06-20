معنويات المستهلكين البريطانيين لأعلى مستوى في 4 سنوات

المصدر: لندن - رويترز

أظهر مسح، أمس، أن معنويات المستهلكين البريطانيين سجلت أكبر تحسّن في نحو أربع سنوات هذا الشهر، مع تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، لكن المعنويات لا تزال تقل عن مستواها المسجل في بداية العام الجاري. وارتفع مؤشر «جي.إف.كيه» لثقة المستهلكين، أطول مسح معني بهذا الشأن في بريطانيا، لأعلى مستوياته منذ مارس إلى -30، ارتفاعاً من -36 في أواخر مايو، وهي أقل قراءة منذ ذروة الأزمة المالية.ويماثل التحسّن بيانات أخرى تُظهر بعض التعافي منذ انهار الناتج الاقتصادي بوتيرة غير مسبوقة بلغت 20% في أبريل، حين علقت الكثير من الشركات العمليات، وأُغلقت المتاجر أمام العامة وطُلب من العاملين البقاء في المنازل قدر الإمكان. لكن «جي.إف.كيه» قالت إن التحسّن من غير المضمون أن يستمر.

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