اليابان: هبوط طفيف للاقتصاد والتدهور توقف

المصدر: طوكيو - رويترز

رفعت حكومة اليابان تقييمها للاقتصاد في يونيو للمرة الأولى منذ 2018، إذ توقف تقريباً تدهور حاد ناجم عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وذكر تقرير الحكومة لشهر يونيو، أنه على الرغم من أن الاقتصاد يظل في وضع شديد الخطورة بسبب جائحة «كورونا»، فإنه توقف تقريباً عن التدهور.

ومن المتوقع أن تعاني اليابان من أسوأ تراجع لفترة ما بعد الحرب في الربع الجاري، لكن التقييم الاقتصادي الجديد للحكومة تلقى تحفيزاً من مؤشرات على تحسّن إنفاق المستهلكين وثقة الشركات بعد الإلغاء المرحلي لحالة الطوارئ في أواخر مايو.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي، حالة الطوارئ في أبريل وطالب المواطنين بالبقاء في المنازل والشركات بالإغلاق لمنع انتشار الفيروس. وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء: «الاقتصاد ما زال في حالة هبوط طفيف لكن التدهور الحاد توقف»، مضيفاً أن أي انتعاش للاقتصاد سيتوقف على الكيفية التي ستبلي بها الوظائف والأجور.

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