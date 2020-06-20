أسهم الرعاية الصحية تشهد عمليات استرداد قياسية

المصدر: لندن - رويترز

قال «بنك أوف أمريكا»، إن أسهم الرعاية الصحية شهدت عمليات استرداد قياسية حجمها 2.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي بفعل صخب الانتخابات الأمريكية، إذ حوّل المستثمرون اهتمامهم إلى الاقتراع المهم الذي يُجرى في نوفمبر.

وقد تكون التدفقات النازحة من أسهم شركات الرعاية الصحية ترجع أيضاً إلى أسباب من بينها عمليات جني أرباح بعد الأداء القوي الذي سجله القطاع منذ بداية العام، إذ كانت الأسهم الدفاعية بمعزل إلى حد كبير عن الصدمات الناجمة عن أزمة فيروس «كورونا».وشهدت صناديق الأسهم بوجه عام عزوفاً من المستثمرين مع سحب 6.4 مليارات دولار منها، إذ أدت زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة إلى عرقلة الشهية للمخاطرة. في غضون ذلك، سجلت السندات دخول تدفقات بقيمة 15.4 مليار دولار.

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