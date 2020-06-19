كوريا الجنوبية تعيد إصدار تحذير خاص من السفر بسبب كورونا

المصدر: وكالات

قررت الحكومة الكورية الجنوبية، إعادة إصدار تحذير خاص من السفر إلى جميع دول العالم في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أنها تعيد إصدار تحذير خاص من السفر إلى جميع الدول والمناطق في العالم اعتبارا من يوم 20 يونيو.

ومن المقرر أن يدخل هذا التحذير في حيز التنفيذ لمدة شهر واحد بدءًا من يوم 20 يونيو حتى يوم 19 يوليو، إذا لم يتم تمديده، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتصدر الوزارة التحذير الخاص من السفر عندما توجد مخاطر عاجلة على المدى القصير، ويمكنها إصداره لمدة 90 يوما كحد أقصى، ولا يقل التحذير الخاص عن المستوى الثاني، ولا يزيد عن المستوى الثالث، من أصل 4 مستوات للتحذير من السفر.

وأصدرت الوزارة هذا التحذير الخاص من السفر في يوم 23 مارس، وتم تمديده مرتين، ومن المقرر أن يتم رفعه تلقائيا في يوم 20 يونيو.

ولكن قررت الوزارة إعادة إصدار التحذير الخاص من السفر مع الأخذ في الاعتبار انتشار الفيروس وقيود السفر التي تتخذها عديد من الدول، وارتفاع حالات الإصابة القادمة من الخارج وتوقف الرحلات الجوية وغيرها.

ودعت الوزارة رعاياها إلى إلغاء السفر المخطط خلال هذه الفترة، أو تأجيله، ونصحت المواطنين المقيمين في الخارج إلى الالتزام بقواعد الصحة والامتناع عن الخروج ومخالطة الآخرين.

يُذكر أنه لدى كوريا الجنوبية نظام تحذير من السفر يضم أربع مستويات، وهي المستوى الأول (الأزرق) ويدعو إلى "اتخاذ الحذر"، والمستوى الثاني (الأصفر) ويدعو إلى "الحذر الشديد"، والمستوى الثالث (الأحمر) الذي يعني "التوصية بالانسحاب"، والمستوى الرابع (الأسود) الذي يعني "حظر السفر".

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