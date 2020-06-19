مصر توضح حقيقة رفع أسعار تذاكر الطيران مع عودة الحركة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران مع عودة حركة الرحلات في أول يوليو المقبل.

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر الحساب الرسمي للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما تردد بشأن زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أسعار تذاكر الطيران كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة جديدة.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع عودة حركة الطيران، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الركاب.

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