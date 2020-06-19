136.5 مليار دولار مبيعات "علي بابا" و"جي دي" في 24 ساعة

المصدر: وكالات

حقق أكبر اثنين من عمالقة التجارة الإلكترونية في الصين، علي بابا و"جي دي دوت كوم" مبيعات بنحو 136.51 مليار دولار خلال 24 ساعة، خلال أحد أكبر أحداث التسوق في الصين.

ويُعرف المهرجان التسوق باسم 618 لأنه يقع في 18 يونيو، ويتم مراقبته عن كثب بحثًا عن علامات على صحة المستهلك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يتطلع إلى التعافي من جائحة كورونا.

وقالت "علي بابا" إن قيمة المبيعات عبر منصاتها بلغت 698.2 مليار يوان (98.52 مليار دولار).

ومن ناحية أخرى، قالت "جي دي دوت كوم" إن حجم المعاملات بلغ 269.2 مليار يوان (37.99 مليار دولار).

وهذا الرقم هو القيمة الإجمالية لجميع طلبات المنتجات والخدمات المقدمة على النظام الأساسي للشركة عبر الإنترنت، بغض النظر عما إذا تم بيع البضائع أو تسليمها أو إرجاعها. كان هذا أكثر من 201.5 مليار يوان في حجم المعاملات العام الماضي.

وفي الصين، هناك حدثان رئيسيان للتسوق. الأول، 618، بدأ بواسطة "جي دي دوت كوم"، أما الثاني هو يوم العزاب في 11 نوفمبر، تم إنشاؤه بواسطة "علي بابا".

ولكن في الوقت الحاضر، تنضم شركتا التجارة الإلكترونية إلى العروض الترويجية وسط تزايد المنافسة في مساحة التسوق عبر الإنترنت في البلاد.

وتشير الأرقام القياسية في مهرجان 618 إلى انتعاش مع المستهلك الصيني.

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