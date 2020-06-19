"الطيران المدني" الكويتية: مغادرة 1795 عالقاً مصرياً عبر 12 رحلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الجمعة، عن مغادرة 1795 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات (القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية)، وذلك عبر 12 رحلة جوية.

وذكرت الطيران المدني الكويتية، في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 4 رحلات على متنهم 680 راكبا إلى القاهرة، و5 رحلات على متنهم 680 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى أسيوط، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركات طيران (شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة إير كايرو، وشركة طيران المصرية، وشركة طيران النيل، وشركة العربية - مصر)، بواقع 4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة اير كايرو، وشركة طيران (المصرية) وشركة النيل للطيران وشركة العربية – مصر، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت، أمس الخميس، مغادرة 1275 من العالقين المصريين في الكويت إلى خمس محافظات، هي (القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية)، وذلك عبر 9 رحلات جوية.

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