تراجع صادم في أسعار تذاكر الطيران

المصدر: د ب ا

قالت وزيرة البيئة الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الجمعة إنه أمر "صادم" أن تصل أسعار تذاكر الطيران لبعض الرحلات، مثل باريس-مراكش، وباريس-براغ، إلى 15 يورو فقط لأنها "تكلف الكوكب أكثر من ذلك بكثير."

وأشارت الوزيرة في حديث لإذاعة "فرانس إنفو" إلى أن السفر جوا له تكلفة باهظة على البيئة تعكسها الضريبة البيئية التي تفرضها فرنسا على رحلات الطيران.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أكدت بورن أن حزمة إنقاذ شركة "ايرفرانس-كيه إل إم" الفرنسية الهولندية للطيران كانت "مسألة تتعلق باستمرار الشركة على قيد الحياة".

ومن المقرر أن يقدم الرئيس التنفيذي لـ "اير فرانس-كيه إل إم" بن سميث خطته الاستراتيجية للشركة إلى اتحادات العاملين بالشركة يوم الثالث من تموز/يوليو المقبل. ورفضت الوزيرة التعليق على أي شطب محتمل للوظائف في "ايرفرانس-كيه إل إم".

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