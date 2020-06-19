أرامكو تستخدم مزيجاً من النقد والديون لتوزيعات أرباح 18.75 مليار دولار للعام 2020

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمس إن الشركة ستستخدم مزيجاً من النقد والديون لسداد توزيعات الأرباح البالغة قيمتها 18.75 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي.

وأضاف الناصر للصحفيين خلال محادثة عبر الهاتف لدى سؤاله عما ستفعله أرامكو بشأن التوزيعات وما إذا كانت ستطرق أسواق الدين لتغطية التوزيعات أم ستستخدم سيولتها الخاصة «سيكون مزيجاً من الأمرين».

وقال «نود أن نستخدم النقدية الحرة لدينا بكل تأكيد في أغلب الوقت، لكن أدوات دين أخرى من البنوك أو السندات متاحة أيضاً لنا إذ لدينا ميزانية قوية». (دبي - رويترز)

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