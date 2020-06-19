موجة تسريح ترفع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

المصدر: واشنطن - رويترز

ظل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة مرتفعاً، بفعل موجة ثانية من عمليات التسريح، في ظل ضعف الطلب وسلاسل إمدادات متصدعة ما يدعم وجهات النظر التي تقول إن الاقتصاد يواجه تعافياً طويلاً وصعباً من ركود ناجم عن كوفيد 19.وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 1.508 مليون في الأسبوع المنتهي 13 يونيو، انخفاضاً من 1.566 مليون في الأسبوع السابق. ويدفع الانخفاض الأسبوعي الـ 11 الطلبات، للابتعاد أكثر عن المستوى القياسي البالغ 6.867 ملايين، المسجل أواخر مارس.

وأعلنت شركات في التصنيع والبيع بالتجزئة وتكنولوجيا المعلومات والنفط والغاز عن تخفيضات للوظائف،كما تخفض حكومات الولايات وحكومات محلية تضررت ميزانياتها بفعل الفيروس، الوظائف.

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