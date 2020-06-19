السعودية تستحوذ على 2.32 % من «جيو» الهندية

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية أمس توقيع اتفاقية استحواذ حصة 2.32 % من أسهم شركة «جيو بلاتفورمز» الرقمية الرائدة في الهند.

وقال الصندوق إنه سيستثمر نحو 1.5 مليار دولار في «جيو» وأن إتمام الصفقة يخضع للموافقات التنظيمية. وأضاف أن الصفقة تأتي تماشياً مع جهود الصندوق في الاستثمار بالقطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل وتسهم في التحوّل الاقتصادي والنمو في المملكة. وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن هذا الاستثمار يمكننا من تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل لصندوق الاستثمارات العامة.

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