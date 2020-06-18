موافقة أوروبية على بيع وحدة في «تيسين كروب"

المصدر: دبي- سيد صالح

أبدت الإدارة المعنية بالمنافسة لدى الاتحاد الأوروبي موافقتها على الصفقة الخاصة ببيع وحدة انتاج المصانع في مجموعة «تيسين كروب» الصناعية الألمانية إلى مجموعة من المشترين «كونسورتيوم» منهم جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا».

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن بريد إلكتروني صادر من المتحدثة الرسمية باسم «تيسين كروب»، فإن الموعد النهائي الذي يتعين إتمام الصفقة قبله هو الــ 31 من يوليو المقبل.

وكانت مجموعة المشترين قد أبرمت اتفاقاً في وقتٍ سابق من العام الجاري مع «تيسين كروب» لشراء وحدة المصاعد التابعة لها مقابل 17.2 مليار يورو.

وإلى جانب «أديا»، تتضمن مجموعة المشترين أيضاً شركة «أدفنت إنترناشيونال» الأمريكية و«سينفين» البريطانية، وكلاهما متخصصتان في استثمارات الأسهم الخاصة، و«راج فاونديشن» الألمانية للتعدين.

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