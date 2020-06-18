مصر تعلن عن كشف بترولي جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مصر عن تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل يومياً من الزيت الخام.

وقالت وزارة البترول في بيان اليوم الخميس، إن التقديرات تشير إلى وجود حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج، وتشرف شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول فنياً على منطقة الامتياز البترولي.

وأضاف البيان: "تشير هذه النتائج الإيجابية إلى نجاح عمليات البحث والاستكشاف في الحقول الحالية، وأن هناك المزيد من الثروات والموارد البترولية التي لم تكتشف بعد، وأن التكنولوجيات الحديثة والنظريات الجيولوجية المتطورة تسهم في تحقيق هذه الرؤية".

يأتي الكشف الذي حققته الشركة المشتركة "بتروجلف - مصر" القائمة بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة بيكو المحدودة وشركة كوفبك مصر، فى إطار إستراتيجية قطاع البترول لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام ولمواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى للآبار والحقول القديمة، وذلك من خلال برامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز