تراجع إنتاج النفط العالمي إلى 89.89 مليون برميل يومياً خلال مايو

المصدر: وام

بلغ إجمالي الإنتاج العالمي من النفط 89.89 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو 2020 بتراجع قدره 10.04 مليون برميل مقارنة مع شهر أبريل من العام ذاته وذلك وفقا لما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وجاء الانخفاض في الإنتاج العالمي من الذهب الأسود نتيجة الاتفاق الذي وقعته "أوبك بلس" والدول المنتجة الأخرى في وقت سابق لتقليص الإنتاج بهدف ضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق وعلى نحو يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين.

وكانت أسعار النفط عادت للارتفاع بقوة خلال شهر مايو الماضي وذلك بعد تداولها خلال الربع الأول من العام الجاري عند أدنى مستوياته منذ عام 2003 مما شجع "أوبك بلس" على مزيد من خفض الإنتاج خاصة مع تراجع الطلب العالمي على النفط من قبل كبار الدول المستهلكين في العالم .

وفيما تراجع إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط خلال مايو بمقدار 6.3 مليون برميل نفط يوميا فقد جاءت بقية التخفيض من قبل روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان وسلطنة عمان وكندا وأذربيجان والنرويج والمكسيك بحسب التقرير الشهري الصادر عن أوبك والذي يرصد حركة السوق النفطي .

وأبقت أوبك على توقعاتها السابقة بانخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 9.1 مليون برميل يوميا خلال العام 2020، مشيرة إلى أن متوسط استهلاك النفط العالمي لهذا العام ستصل إلى 90.6 مليون برميل في اليوم بحسب التقديرات الأولية.

يشار إلى أن إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال العام 2019 بلغ 99.67 مليون برميل في اليوم بحسب البيانات الصادرة عن "أوبك " .

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