«أرامكو» تستحوذ على 70 % من «سابك»

المصدر: (الرياض- أ ف ب)

أعلنت «أرامكو» السعودية أمس أنها أتمت صفقة استحواذ على 70% من عملاق البتروكيماويات «سابك» مقابل 69.1 مليار دولار، وحصلت الشركة على الحصة التي كانت مملوكة من قبل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت: إن الصفقة تعطي «تعزيزاً قوياً لوجود «أرامكو» في قطاع البتروكيميائيات على مستوى العالم».

وبحسب البيان فإنه «بلغ حجم إنتاج البتروكيميائيات في 2019 في «أرامكو» و«سابك» معاً قرابة 90 مليون طن».

ويأتي إتمام الصفقة بعد 6 أشهر من إدراج تاريخي لـ «أرامكو» في سوق المال السعودية وباعت 1.7% من أسهمها مقابل 29.4 مليار دولار.

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