أسهم أمريكا وأوروبا ترتفع وتراهن على تعافي الاقتصاد

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية والأمريكية أمس مع مراهنة المستثمرين على آمال التعافي السريع للاقتصاد فيما استسلمت الأسهم اليابانية لتراجع صادرات السيارات والمخاوف من التوترات الجيوسياسية.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع لتصعد للجلسة الرابعة على التوالي، إذ عززت مؤشرات على مزيد من تحفيز الآمال في انتعاش سريع للاقتصاد، حتى في الوقت الذي شهدت فيه 6 ولايات أمريكية زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 40.54 نقطة أو ما يعادل 0.15% إلى 26330.52 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندر آند بورز 500 بمقدار 11.39 نقطة أو 0.36% إلى 3136.13 نقطة وربح مؤشر ناسداك المجمع 47.45 نقطة أو 0.48% إلى 9943.31 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم الآمال بتعافٍ سريع من تراجع اقتصادي مدفوع بفيروس كورونا زخماً حتى مع وضع قيود على التنقل في بكين لاحتواء موجة ثانية محتملة من الإصابات بكوفيد-19.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بعد أن حقق أفضل أداء يومي في نحو شهر في الجلسة السابقة بفضل خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للبدء في شراء سندات شركات وتقرير ذكر أن إدارة ترامب تعد لمقترح بشأن البنية التحتية بقيمة تريليون دولار تقريباً.

لكن التقدم كان محدوداً مع إلغاء بكين عشرات الرحلات المحلية لتكثف مساعي لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي أطلق مخاوف بشأن تجدد عدوى أوسع.

وظلت أسهم شركات الرعاية الصحية محل تركيز من المستثمرين، مما دعم مؤشر ستوكس 600 بالقدر الأكبر، بينما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع السياحة والسفر الأوروبي في التعاملات المبكرة.

وارتفع سهم لوفتهانزا 4.1% بعد أن أبلغ المستثمر الألماني هاينز هيرمان صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج في مقابلة أنه رفع حصته في الشركة لأكثر من 15% من 10%.

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