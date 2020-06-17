انطلاق أمازون السعودية رسمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت أمازون، اليوم الأربعاء، رسمياً عن انطلاق النسخة السعودية من متجرها الإلكتروني وذلك للعملاء في المملكة حيث يضم ملايين المنتجات من أبرز الشركات المحلية والعالمية، بما في ذلك المنتجات المتوفرة على متجر أمازون الولايات المتحدة.

وقالت أمازون في بيان، أن الموقع الجديد يتيح للعملاء الاختيار من ضمن تشكيلة واسعة من المنتجات تتوزع على 34 فئة، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس والمستلزمات المنزلية وأدوات المطبخ والمنتجات الغذائية.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات استحواذها على موقع سوق.كوم.

وأشارت إلى أنه تم إعادة توجيه عملاء موقع سوق.كوم إلى موقع أمازون السعودية، وتم تحويل كل من البيانات المتعلقة بحسابات عملاء موقع سوق.كوم الحالية، القوائم المفضلة، الطلبات، عناوين التوصيل، طرق الدفع، خدمة دعم العملاء والرد على الاستفسارات إلى حسابات جديدة على الموقع الجديد.

وقال رونالدو مشحور، الشريك المؤسس لموقع سوق.كوم ونائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نشهد اليوم تحقيق إنجاز جديد في مسيرة أمازون يتمثل في الوفاء بوعدها للعملاء والشركات في جميع أنحاء السعودية".

كانت "أمازون" استكملت عملية الاستحواذ على "سوق.كوم" في يوليو 2017.

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