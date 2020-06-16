فولفو للشاحنات تعتزم شطب 4100 وظيفة

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

تعتزم شركة صناعة الشاحنات السويدية فولفو جروب شطب 4100 وظيفة إدارية في فروعها على مستوى العالم خلال النصف الثاني من العام الحالي في ظل تراجع الطلب على الشاحنات نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال مارتن لوندشتادت الرئيس التنفيذي للشركة: «نحتاج إلى استمرار تعديل أوضاع مؤسستنا وفقاً للظروف».

كان عدد العاملين في الشركة السويدية قد وصل في نهاية مارس الماضي إلى حوالي 99 ألف موظف منهم حوالي 49930 موظفاً إدارياً ومن هؤلاء حوالي 3800 يعملون بشكل مؤقت أو استشاري.

وذكرت «فولفو» أن الحاجة إلى شطب الوظائف ستزداد إذا لم تحصل على حزم مساعدات حكومية متنوعة، بما يتيح لها اللجوء إلى التسريح المؤقت للعمالة والإجراءات الأخرى المماثلة.

ومن المقرر أن تضع خطة شطب الوظائف في الحساب الظروف المحلية لكل فرع وقواعد سوق العمل.

وتمثل الوظائف الاستشارية حوالي 15 % من الوظائف التي سيتم شطبها وعددها 4100 وظيفة.

وذكرت «فولفو جروب» أن خطة شطب الوظائف ستشمل حوالي 1250 وظيفة في السويد.

يذكر أن «فولفو جروب» تبيع إلى جانب الشاحنات، الحافلات ومعدات التشييد، كما تضم شركة فولفو بينتا لصناعة المحركات. ولا تشمل المجموعة شركة فولفو كارز لصناعة سيارات الركوب والمملوكة لمجموعة شيجيانج جيلي هولدنج الصينية.

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