تحفيز أمريكي يُنعش مؤشرات الأسهم العالمية

المصدر: عواصم ـ رويترز

ارتفعت الأسهم العالمية خلال التعاملات اليوم وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد زيادة قياسية لمبيعات التجزئة وإجراءات تحفيز أمريكية كما صعدت الأوروبية واليابانية.

وقفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة لشهر مايو أحيت الآمال في انتعاش اقتصادي سريع بعد الجائحة، في حين تعززت الثقة أيضاً ببيانات تظهر تراجع معدلات الوفاة بمرض كوفيد-19 في التجارب على عقار ستيرويدي نوعي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 563.52 نقطة بما يعادل 2.19% ليفتح على 26326.68 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 64.41 نقطة أو 2.10% مسجلاً 3131 نقطة في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 223.76 نقطة أو 2.30% إلى 9949.78 نقطة.

وقفزت الأسهم الأوروبية في ظل تدعم المعنويات بإطلاق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برنامجاً لشراء سندات الشركات وانحسار المخاوف من موجة ثانية من الإصابات العالمية بفيروس كورونا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2% بعد انحداره في الجلسات القليلة الماضية جراء توقعات قاتمة حيال التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد-19 وزيادة جديدة في الإصابات بالولايات المتحدة وبكين.

لكن المخاوف هدأت قليلاً مع قول مسؤولي الصحة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بكين بلغ 27، انخفاضاً من 36 حالة جديدة في اليوم السابق.

وصعد مؤشر قطاع السفر والترفيه المكروب 3.9%، بقيادة قفزة 6.6% في سهم سينوُرلد بعد أن قالت شركة إدارة قاعات العرض السينمائي البريطانية إنها تتوقع إعادة فتح جميع قاعاتها بحلول يوليو.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 2.4% في حين صعدت بورصتا إيطاليا وبريطانيا 2 و2.5% على الترتيب.

وتراجع سهم تسالاندو الألمانية 5.1% بعد بيع شركة الاستثمار السويدية كينيفيك حصة في شركة بيع الأزياء عبر الإنترنت.

وقفزت الأسهم اليابانية وصعد مؤشر نيكاي القياسي بأكبر قدر في نحو 3 أشهر بعد أن عرض البنكان المركزيان في الولايات المتحدة واليابان إجراءات جديدة لدعم مالية الشركات.

وتعززت المعنويات أيضاً بتقرير من بلومبيرغ مفاده أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجهز مقترحاً للبنية التحتية بنحو تريليون دولار لدعم اقتصاد الولايات المتحدة.

وتقدم نيكاي 4.88% إلى 22582.21 نقطة في أكبر مكاسبه اليومية منذ 25 مارس.

وأبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع لكنه زاد الحجم الاسمي لحزم إقراض موجهة للشركات المحتاجة للسيولة إلى تريليون دولار من حوالي 700 مليار دولار أُعلنت الشهر الماضي.

وصعدت جميع أسهم نيكاي البالغ عددها 225 سهماً.

وارتفعت كذلك جميع قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين، وتصدر المكاسب مؤشرا قطاعي شركات الشحن وصناع الصلب بقفزة بلغت 8.62% و8.85% على الترتيب.

وصعدت أسهم صناع السيارات أيضاً إذ زاد سهم هوندا 7.73% وتويوتا 4.79%.

وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 4.09% مسجلاً 1593.45 نقطة.

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