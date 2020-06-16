351 رحلة طيران تعيد 57 ألف مصري عالق

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير الطيران المدني المصري الطيار محمد منار، إنه تم إعادة نحو 57 ألفًا من المصريين العالقين في الخارج، على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، أن المطارات على أتم استعداد لتشغيل الرحلات الجوية مطلع يوليو المقبل، بكل التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وغيرها من التجهيزات؛ للحفاظ على صحة الركاب والسياح.

وأكد على أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين والراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أنه تم تسخير كل إمكانيات الوزارة من أجل توفير السلامة والراحة للعائدين، مع تطبيق أعلى مستويات التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

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