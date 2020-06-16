تجدد إصابات «كورونا» يضغط على النفط

المصدر: (لندن - رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس، إذ ضربت حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد الصين واليابان والولايات المتحدة، لتتفاقم المخاوف من احتمال عودة المرض للتفشي على نطاق واسع بما قد يضر بتعافي الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت نحو دولار واحد بما يعادل 2.5% مسجلاً 37.8 دولاراً، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4 دولار بنسبة 3.9% مسجلاً 34.8 دولاراً للبرميل.

وقال وارن باترسون، مدير استراتيجية السلع الأولية في «آي.إن.جي»: ستزيد موجة جديدة من حالات الإصابة المخاوف بالتأكيد من أن تعافي الطلب قد يستغرق فترة أطول مما كان يُعتقد سابقاً.

وجاءت بيانات اقتصادية من الصين دون التوقعات، فقد زاد الإنتاج الصناعي 4.4% في مايو مقارنة بنفس الفترة قبل عام، لكن الزيادة التي جاءت أقل من المتوقع تشير إلى أن مسار تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون مضطرباً.

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